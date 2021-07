Perde il controllo in curva e finisce contro le auto parcheggiate poi si ribalta

Incidente in via Borsa a Monza all'alba. Nonostante la dinamica "scenografica" nessuno è rimasto ferito

L'auto che in curva perde il controllo, si schianta contro due veicoli parcheggiati sul lato della strada e poi finisce contro il marciapiedi e si ribalta. Incidente all'alba a Monza, in via Borsa. Pochi minuti prima delle cinque di lunedì 12 luglio i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza insieme ai soccorsi del 118 e alle forze dell'ordine sono intervenuti in via Borsa dove una Hyundai era rimasta in mezzo alla strada, capottata.

Illesi i due ragazzi a bordo

A bordo viaggiavano due ragazzi, un giovane e una ragazza, di 23 e 22 anni. Entrambi in seguito all'impatto e al ribaltamento sono riusciti a uscire da soli dalla vettura e non hanno riportato ferite. Nessuno dei due infatti ha fatto ricorso alle cure mediche e l'ambulanza della Croce Bianca di Brugherio che in via precuazionale aveva raggiunto via Borsa non ha effettuato nessun trasporto in ospedale.

Ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione pare che il veicolo affrontando la curva, forse a velocità sostenuta, abbia perso il controllo schiantandosi prima contro due vetture parcheggiate sul lato destro della carreggiata per poi finire contro il marciapiede sul lato opposto e ribaltarsi.