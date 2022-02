Si schianta contro un muretto e si ribalta, ferito un ragazzo di 21 anni

Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un muretto finendo con l'auto capottata in mezzo alla strada. Incidente stradale nella serata di mercoledì 16 febbraio a Besana Brianza.

L'incidente e i soccorsi

Poco dopo le 20, in via Cavour, una Peugeot 206 con al volante un ragazzo di 21 anni di Lesmo, mentre procedeva nel tratto in direzione di Correzzana sull'asfalto probabilmente viscido per le condizioni atmosferiche ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muretto e ribaltandosi poi in mezzo alla strada.

Sul posto insieme ai soccorsi del 118 in codice giallo sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Besana Brianza che hanno messo in sicurezza la strada spostando anche il mezzo perchè in una posizione "altamente rischiosa". Il 21enne ferito è stato soccorso e accompagnato da una ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Gerardo” di Monza dove è rimasto in osservazione fino a giovedì mattina per le escoriazioni riportate.