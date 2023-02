Incidente a Monza, auto si ribalta: soccorsa una donna

Un incidente all'incrocio e un'auto ribaltata. Soccorsi in via Dei Mille, all'intersezione con via Appiani nella mattinata di sabato 4 febbraio. Pochi istanti prima delle 9 all'incrocio in seguito a uno schianto un'autovettura si è ribaltata al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza preallertata in codice giallo e i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza. In via Appiani era presente anche una volante della polizia di Stato, di passaggio nel tratto. Nel sinistro è rimasta coinvolta una donna di 31 anni che ha riportato fortunatamente soltanto lievi ferite: soccorsa, è stata accompagnata in ambulanza in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono al vaglio degli agenti. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza la circolazione è stata temporaneamente interrotta, con disagi per la viabilità a ridosso dell'incrocio.