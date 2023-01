Paura all'incrocio a Monza, auto si ribalta dopo incidente

Incidente stradale a Monza sabato mattina. Poco prima delle 10.30 in via Monte Bianco un'auto si è ribaltata all'incrocio con via Monte Amiata in seguito allo schianto con un'altra vettura. L'allarme è scattato poco prima delle 10.30 quando i residenti - che da tempo chiedono l'installazione di dissuasori di velocità nel tratto - hanno sentito un botto e si sono affacciati alle finestre.

Dopo la chiamata di emergenza l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato in via Monte Bianco un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso. In seguito al sinistro un'auto si è ribaltata ed è rimasta adagiata sul fianco all'incrocio. Nell'incidente risultano coinvolte due persone: un uomo di 87 anni e un 22enne. I rilievi per ricostruire le fasi del sinistro e la dinamica dell'accaduto sono stati effettuati dalla polizia locale.