Perde il controllo e finisce contro auto in sosta, incidente con ribaltamento a Monza

Un'auto che perde il controllo e finisce contro un veicolo in sosta a bordo strada, sbalzandolo a distanza e facendolo ribaltare contro una cancellata. "Scenografico" incidente fortunatamente senza feriti nella serata di domenica a Monza.

Intorno alle 23.30 una donna monzese di 47 anni al volante di una Bmw ha perso il controllo del mezzo all'altezza di via Risorgimento, all'altezza dell'incrocio con via San Fruttuoso. Secondo quanto ricostruito l'auto sarebbe uscita fuori strada all'improvviso, finendo contro una Fiat Multipla parcheggiata sul lato opposto della carreggiata.

Il mezzo, in seguito all'impatto, è finito a metri di distanza, ribaltandosi contro una cancellata. A bordo del veicolo fortunatamente non c'era nessuno. Il sinistro non ha fatto registrare alcun ferito e sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la polizia locale di Monza. La conducente della Bmw è stata sottoposta al pre-test alcolemico che ha dato esito negativo.