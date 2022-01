Finisce contro auto parcheggiata in strada e si ribalta: soccorsa donna

Un'auto ribaltata in mezzo alla strada e una donna soccorsa dai vigili del fuoco. Pompieri al lavoro in via Villoresi, a Monza, poco dopo la mezzanotte di giovedì 13 gennaio. Sul posto in seguito alla chiamata di emergenza alla centrale operativa sono giunte una autopompa dal comando provinciale dei vigili del fuoco di via Mauri e una squadra del distaccamento di Lissone.

Secondo quanto al momento ricostruito una Lancia Ypsilon, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo finendo contro un veicolo in sosta nel tratto, ribaltandosi. Il personale si è occupato di soccorrere la donna al volante del mezzo e di mettere in sicurezza la vettura che è rimasta al centro della carreggiata dopo essersi ribaltata.

Per i rilievi del sinistro a Monza giovedì notte sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.