Si schianta contro auto in sosta poi si ribalta: incidente in viale Romagna

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 16 agosto a Monza. Intorno alle 16.30 un'auto, una Nissan Micra con al volante un uomo di 62 anni, ha perso il controllo mentre percorreva viale Romagna. Il conducente - a causa pare di una distrazione - mentre percorreva il tratto in direzione del centro città, ha sbandato verso destra ed è finito contro una Fiat Punto che era parcheggiata sul lato della strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo l'impatto con il veicolo l'utilitaria si è ribaltata ed è finita in mezzo alla carreggiata. Sul posto insieme alla polizia locale, impegnata nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, sono giunti anche i mezzi del 118 con un'ambulanza e un'automedica. I mezzi di emergenza erano stati preallertati in codice rosso ma una volta sul posto i sanitari hanno accertato che le condizioni dell'uomo erano fortunatamente meno gravi del previsto. Il conducente è stato accompagnato in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.