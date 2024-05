Auto si ribalta in mezzo alla strada a Vimercate: due donne in ospedale

Un'auto ribaltata in mezzo alla strada e due donne in ospedale. Incidente nella serata di venerdì 10 maggio a Vimercate.

Intorno alle 23.30 in via Pellizzari un'utilitaria con a bordo due donne di 46 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo, capottandosi. Forse una manovra sbagliata in curva o l'impatto contro un albero: la vettura si è ribaltata e le due donne a bordo sono state soccorse.

Sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate e ai vigili del fuoco. Le condizioni della conducente e della passeggera sono risultate meno gravi del previsto e il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice verde, per accertamenti.

Per far luce sulla dinamica del sinistro - che non sembra aver coinvolto altri veicoli - verranno disposti anche gli eventuali accertamenti etilometrici per verificare se chi era al volante avesse assunto alcol.