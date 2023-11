Incidente a Usmate Velate, si ribalta più volte con l'auto: 45enne gravissimo

L'auto che sbanda in curva e perde il controllo, ribaltandosi più volte. Gravissimo incidente stradale a Usmate Velate, in Brianza, nella tarda serata di martedì 21 novembre. Un uomo di 45 anni è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano in condizioni gravissime in seguito a un sinistro avvenuto poco dopo le 22 lungo viale Rimembranze.

Nel lungo tratto che si snoda a ridosso del cimitero comunale e prosegue a poca distanza dal torrente Molgora il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo, capottandosi. L'auto, secondo quanto al momento appreso, si sarebbe ribaltata più volte e il conducente è stato sbalzato fuori dal veicolo. Gravi le lesioni riportate: sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica giunte in codice rosso insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Il 45enne è stato trasferito a sirene spiegate, in codice rosso, all'ospedale San Raffaele di Milano: le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi e al momento dell'arrivo dei soccorsi era privo di conoscenza. L'uomo e la vettura sembrano al momento essere gli unici coinvolti nel sinistro. Sono in corso accertamenti per far luce sulla dinamica del sinistro.