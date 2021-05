Auto si ribalta nel tunnel della Valassina a Monza: soccorsi nella notte

Un'auto ribaltata all'interno della galleria e rallentamenti. Soccorsi a Monza lungo il tunnel della Valassina nella notte tra sabato e domenica a causa di un incidente stradale.

Intorno alla una del 16 maggio nel tratto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza insieme ai soccorsi del 118 con un'ambulanza preallertata in codice rosso e gli agenti della polizia stradale. Un'auto, un'utilitaria, per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata dopo aver perso il controllo. Illesi i due giovani a bordo che hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

I mezzi di emergenza del 118 sono ripartiti alla volta delle struttuire sanitarie senza trasportare alcun paziente. Inevitabili i disagi per la circolazione nella nottata - già fortemente ridotta dal coprifuoco - per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso.