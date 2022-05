Incidente a Monza, auto sfonda la vetrina

Un'auto fuori strada e una vetrina con la saracinesca sfondata. Incidente stradale nella nottata di mercoledì 25 maggio a Monza.

Una Ford, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada in via Venezia Giulia, all'altezza dell'incrocio con via Romagna. La vettura è prima finita sul marciapiedi - dove fortunatamente non era di passaggio alcun pedone - e poi si è schiantata contro un'attività commerciale presente nel tratto, sfondando la saracinesca.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Monza che ha effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto e il soccorso Agliata di Monza che si è occupato del recupero del veicolo incidentato e della sua rimozione per il ripristino della circolazione.