Auto perde il controllo e finisce contro la recinzione di un condominio

Un'auto che finisce dentro il cortile del condominio, direttamente attraverso la cancellata. Incidente stradale scenografico - per fortuna senza feriti - sabato mattina in Brianza. A Barlassina si è verificato un incidente stradale in via Palladio dopo che un automobilista al volante di un'Audi, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo dritto contro la recinzione di un'abitazione e abbattendola.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza con un'autopompa da Lazzate e gli agenti della polizia locale.