Schianto tra autobus e camion: soccorsi sul posto, almeno 17 feriti

Maxi incidente a San Donato Milanese martedì mattina, dove si sono scontrati tra loro un autobus e un camion. Come riferisce MilanoToday teatro dello schianto, avvenuto pochi attimi prima di mezzogiorno, è stata la strada provinciale Paullese.

Sul posto sono presenti gli equipaggi di un elisoccorso, due auto mediche, sei ambulanze del 118. Al lavoro anche carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e una squadra coordinamento di Areu per le maxi emergenze. A bordo del pullman c'erano almeno una ventina di persone. Dalle prime informazioni i feriti erano almeno 17. Le condizioni più serie sembrano quelle del conducente del bus che è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Due passeggere sono state trasferite in codice giallo al San Raffaele, gli altri sette in codice verde tra gli ospedali San Donato, Melegnano e Fatebenefratelli.

Il mezzo coinvolto è un autobus di Autoguidovie partito da Milano e diretto a Crema. Secondo una primissima ricostruzione, sembrerebbe che sia stato proprio il pullman a tamponare il mezzo pesante.