Incidente tra moto e bici in autodromo, due uomini in ospedale

Soccorsi in autodromo. Nella serata di domenica 17 luglio un'ambulanza della Croce Bianca di Brugherio è intervenuta nell'area del sito dell'autodromo per un investimento insieme alla polizia locale. I soccorsi sono giunti all'interno del Parco in codice giallo per prestare soccorso a un uomo in bicicletta, cinquant'anni circa, rimasto coinvolto in un sinistro con un motociclo. Ferito anche il conducente del mezzo.

I soccorsi

Secondo le prime informazioni in seguito allo schianto a terra sono rimasti due uomini: il ciclista e il conducente del motociclo. Un'ambulanza ha trasferito in ospedale i due in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto, per i rilievi, anche gli agenti della polizia locale che si stanno occupando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.