Incidente sull'A4, maxi schianto tra tir: uno "attraversa" il news jersey, traffico in tilt

Incidente sull'Autostrada A4 Milano-Brescia nel pomeriggio di lunedì 10 agosto: due camion e un'auto si sono tamponati nel tratto tra Cormano e Sesto San Giovanni (direzione Venezia) intorno alle 15.40. L'impatto è stato violentissimo, tanto che un mezzo pesante è finito sulla terza corsia e ha spostato il new jersey centrale (occupando la corsia di sorpasso della carreggiata opposta).

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada, sul posto per i rilievi. Inizialmente le condizioni dei feriti sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Un uomo di 52 anni (il conducente dell'auto) è stato trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Cinisello, il camionista che avrebbe innescato il tamponamento, invece, è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo. Entrambi i feriti non sono in pericolo di vita. Hanno rifiutato i soccorsi, invece, il conducente del camion tamponato e una donna di 82 anni, passeggera dell'auto.

Incidente sull'A4: autostrada chiusa tra Cormano e Sesto

Autostrade per l'Italia ha chiuso l'arteria stradale tra Cormano e Sesto San Giovanni. All'interno del tratto chiuso ci sono oltre due km di coda. Verso Torino, tra Sesto San Giovanni e Cormano, ci sono 3 km di coda ed il traffico scorre su due corsie.

I percorsi alternativi

Per chi proviene da Torino ed è diretto verso Brescia, Autostrade consiglia di percorrere la Tangenziale ovest di Milano, successivamente la Tangenziale est per rientrare sulla A4 Torino-Trieste.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per chi proviene da Varese, l'azienda suggerisce di seguire le indicazioni per la A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Monza da dove rientrare in A4 Torino-Trieste. Per chi è in viaggio verso Varese-Como-Torino, l'azienda consiglia di percorrere rispettivamente la Tangenziale est ed ovest di Milano.