Schianto tra 5 auto nella notte di Natale, autostrada chiusa

Alle ore 4.30 tra sabato e domenica, notte di Natale, sull’autostrada A4 Milano-Brescia, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Trezzo in direzione di Brescia, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 152, tra Cambiago e Basiano. Nell’incidente, che ha visto coinvolte 5 autovetture, 3 persone sono rimaste ferite. I feriti hanno dai 23 ai 47 anni. Sono stati portati in ospedale a Vimercate e Monza. Le loro condizioni sono serie, ma nessuno è in pericolo di vita.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.



Attualmente, sul luogo dell’evento non si registrano problemi alla circolazione. Per gli utenti diretti verso Brescia, dopo la deviazione obbligatoria sulla A58 Teem, si consiglia di uscire alla stazione Pessano Con Bornago, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A4 alla stazione di Trezzo. Per le lunghe percorrenze, dopo la deviazione obbligatoria in A58 Teem, si consiglia proseguire lungo la A35 BreBeMi e rientrare in A4 alla stazione di Castegnato.