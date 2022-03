Incidente tra camion in A4, grave un uomo: code chilometriche

Un uomo in gravi condizioni, due camion distrutti, il carico disperso tra la carreggiata e il ciglio della strada e code chilometriche. Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 28 marzo lungo le corsie in direzione Milano dell'autostrada A4, tra Cavenago e l'innesto con l'A58, la tangenziale Esterna di Milano.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti e due di questi hanno terminato la corsa contro la barriera laterale, schiantandosi. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale che è intervenuta nel tratto insieme ai vigili del fuoco e ai soccorsi del 118. La chiamata di emergenza è scattata intorno alle 13 e l'Azienda Regionale Emergenza e urgenza ha inviato tra le corsie all'altezza del chilometro 149 due ambulanze e l'elisoccorso che si è alzato in volo da Milano. Ad avere la peggio è stato l'autista di uno dei tir che, in seguito al violento impatto, è rimasto incastrato all'interno della cabina di uno dei mezzi pesanti. L'uomo è stato soccorso e accompagnato in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza: al momento dell'intervento del personale sanitario risulta fosse sveglio e cosciente: ha riportato alcune ferite, un trauma cranico e un trauma alla schiena.

I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale che si è occupata anche di gestire la viabilità nel tratto. Il personale dell'officina Aliverti di Agrate Brianza ha provveduto alla rimozione dei veicoli incidentati per il ripristino della circolazione. Inevitabili le ripercussioni sul traffico in direzione Milano: poco dopo il sinistro tra Trezzo e Agrate Brianza si registravano tre chilometri di coda.