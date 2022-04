Incidente in autostrada, nove chilometri di coda

Lunghe code giovedì mattina in autostrada A4 a causa di un incidente stradale. Il sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 7 lungo le corsie in direzione Milano nel tratto tra Trezzo sull'Adda e Cavenago. A essere coinvolti sarebbero stati due mezzi, senza feriti gravi. Ma le ripercussioni del sinistro si sono fatte sentire pesantemente sul traffico lungo l'asse autostradale nell'ora di punta.

E in poco tempo nel tratto si sono registrati disagi con code di nove chilometri. Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza preallertata in codice giallo. Le condizioni delle due persone coinvolte - un uomo di 36 e uno di 52 anni - non sono però apparse gravi e il mezzo di emergenza è ripartito alla volta dell'ospedale in codice verde. Lungo le corsie dell'A4 sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità. Presente anche il personale di Autostrade per l'Italia per la gestione della viabilità.

Le lunghe code

Poco dopo le 8 di giovedì 28 aprile erano nove i chilometri di coda registrati tra Capriate e Cavenago a causa dell'incidente e delle operazioni di soccorso. L'entrata consigliata per chi viaggia in direzione di Milano è Cavenago. L'uscita consigliata per chi viaggia provenendo da Brescia invece è Dalmine. Autostrade per l'Italia segnala rallentamenti e code anche in direzione opposta, all'altezza del bivio tra l'A4 e la Tangenziale Esterna di Milano, verso Bergamo, per curiosi.