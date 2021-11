Incidente in A4: schianto tra tre tir e un'auto

Incidente in Autostrada A4: coinvolti tre tir e un'automobile. La Tangenziale è bloccata.

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 8 di venerdì' 12 novembre in Autostrada A4, direzione Torino all'intersezione della Tangenziale Est con la Tangenziale Nord.

Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti e una vettura, due persone sono rimaste incastrate nelle lamiere, di cui una in gravi condizioni. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato cinque ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso.

Le condizioni dei feriti sono apparse meno gravi rispetto a quanto ipotizzato inizialemente, e il codice è stato declassato da rosso a giallo. Il conducente dell'auto, 43 anni, è stato trasferito al San Raffaele con traumi al cranio, alla schiena e alla gamba; un camionista di 30 anni è stato trasferito al Niguarda di Milano con trauma al cranio e al volto; l'altro autista di 54 anni è stato trasferito al San Gerardo di Monza con trauma al cranio e all'arto inferiore. Per le altre due persone coinvolte nello schianto non è stato necessario il trasporto in ospedale

Sul posto anche i mezzi dei vigili del fuoco, e il personale dell'officina Aliverti di Agrate Brianza che si sta occupando della rimozione dei mezzi per il ripristino della circolazione lungo la carreggiata.

Spetterà agli agenti della polizia stradale ricostruire la dinamica dell'incidente.