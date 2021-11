Incidente in autostrada, maxi-schianto tra una bisarca, un camion e un'auto

Incidente in autostrada A4, in Brianza, nella nottata di martedì 16 novembre. A scontrarsi - per cause in corso di accertamento - sono stati una bisarca con un carico di autovetture, un mezzo pesante e un'auto. L'impatto ha causato la perdita del carico dei mezzi che, tra pezzi di lamiera, pneumatici e scatoloni, ha invaso le corsie rendendo inagibile il tratto.

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle due di notte dopo lo schianto avvenuto tra Cavenago e Trezzo sull'Adda, in direzione Venezia. Sul posto insieme ai mezzi di emergenza del 118 e agli agenti della polizia stradale sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza con un'autopompa dal distaccamento di Vimercate e un carro soccorso da Lissone. Due uomini di 45 e 46 anni in seguito all'impatto sono rimasti feriti: i due sono stati accompagnati in codice giallo negli ospedali di Vimercate e Verdellino, in provincia di Bergamo. Nessuno di loro versa in gravi condizioni.

I soccorsi hanno iniziato a lavorare intorno alle due e l'intervento si è concluso alle cinque. Tra le corsie sono stati impegnati insieme ai pompieri anche gli uomini dell'officina Aliverti di Agrate Brianza che hanno ricomposto i mezzi per poterli spostare dalla carreggiata e ripristinare la circolazione. Pesanti le ripercussioni sul traffico con il tratto chiuso nella notte e lunghe code anche all'alba. Autostrade per l'Italia segnala code per incidente tra Agrate Brianza e Trezzo sull'Adda ancora nella mattinata di martedì 16 novembre. I mezzi sono stati rimossi poco prima delle 8.

Giornata nera anche quella di martedì lungo l'autostrada A4 dove tra Capriate e Trezzo sull'Adda, nella mattinata del 15 novembre, c'era stato uno schianto fatale in cui ha perso la vita una donna di 69 anni. Sulla tangenziale Est poco più avanti all'alba un altro incidente dove un'auto aveva preso fuoco in seguito allo schianto.