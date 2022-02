Incidente in autostrada A4, soccorsi e sei chilometri di coda giovedì mattina

Incidente stradale giovedì mattina lungo l'autostrada A4 e traffico in tilt. Intorno alle 7 del 3 febbraio alcuni veicoli sono rimasti coinvolti in un sinistro lungo le corsie dell'A4 in direzione Milano, nel tratto tra Capriate San Gervasio e lo svincolo per Trezzo sull'Adda.

L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto quattro ambulanze: sei le persone che risultano al momento coinvolte nel sinistro. Lungo le corsie sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che si sono occupati della gestione della viabilità - rimasta paralizzata - e dei rilievi per accertare la dinamica dell'incidente. Tra le persone soccorse un ragazzo di 20 anni, un 24enne e altri uomini tra i 36 e i 39 anni. Nessuno risulta in gravi condizioni e imezzi di emergenza sono stati allertati in codice giallo.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità giovedì mattina con code chilometriche - al momento sono sei i chilometri che si registrano - tra Dalmine e Trezzo sull'Adda, in direzione di Milano.