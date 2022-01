Incidente in autostrada: traffico in tilt, 4 km di coda

Incidente in A4: traffico in tilt e 4 chilometri di coda. Lunedì nero per gli automobilisti. Questa mattina intorno alle 7.20 incidente in autostrada. In A4, direzione Venezia, nel tratto tra Cavenago e Cambiago, incidente tra due auto. Coinvolte 5 persone.

Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sono stati inviate le ambulanze in codice giallo. Cinque le persone rimaste coinvolte: quattro uomini di 29, 32, 35 e 41 anni, e una donna di 49 anni. Fortunamente le condizioni sono apparse meno gravi rispetto all'inizio e il codice è stato declassato da giallo a verde.

Si sono immediatamente formate code: auto in fila per oltre 4 km