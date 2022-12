Incidente in autostrada, due feriti incastrati nell'auto e soccorsi dai vigili del fuoco

Un incidente tra due auto in autostrada, tre persone ferite e vigili del fuoco al lavoro per liberare dall'abitacolo deformato di uno dei mezzi due dei coinvolti. Il sinistro stradale è avvenuto nella tarda serata di martedì 13 dicembre. La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'azienda regionale Emergenza e Urgenza è partita pochi minuti dopo le 23 e nel tratto dell'autostrada A4 in direzione Venezia, nei pressi dello svincolo della tangenziale Est, sono intervenute due ambulanze del 118 insieme alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco.

A scontrarsi sono state due vetture che si sono tamponate violentemente. Nello schianto due delle persone ferite sono rimaste incastrate nell'abitacolo di un veicolo e per estrarli e soccorrerli è stato necessario l'intervento dei pompieri. In autostrada sono state al lavoro l'autopompa della sede centrale e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone.

I rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dalla polizia stradale. Le persone ferite invece sono state accompagnate in codice verde, senza gravi lesioni, all'ospedale di Vimercate in ambulanza.