Incidente tra due camion in autostrada, schianto tra Agrate e la barriera per la tangenziale

La cabina del camion devastata dallo schianto, con i pezzi di lamiera accartocciata rimasti sull'asfalto. Due uomini soccorsi e lunghe code. Incidente stradale mercoledì mattina lungo l'autostrada A4.

Nello schianto sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti in un violento tamponamento tra le corsie in direzione Milano, all'altezza del chilometro 139, a ridosso della barriera di Milano Est. La chiamata di emergenza è partita pochi minuti prima delle 7 e in autostrada si sono precipitati i mezzi di emergenza inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con due ambulanze insieme ai vigili del fuoco, al personale del Soccorso Stradale Aliverti di Agrate Brianza e la polizia stradale.

I due uomini a bordo dei mezzi sono rimasti feriti e sono stati accompagnati in codice giallo e verde presso i vicini ospedali per gli accertamenti del caso. I rilievi per la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro sono stati affidati alle forze dell'ordine. Pesanti mercoledì mattina le ripercussioni sul traffico con lunghe code e rallentamenti tra il tratto brianzolo e la barriera di raccordo con la tangenziale Est.