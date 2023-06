Incidente sull'A4, schianto tra due tir e due auto: due morti e tre feriti

Due morti e tre feriti, uno in gravi condizioni. È il bilancio del terribile incidente tra due camion e due auto avvenuto sull'autostrada A4 Torino-Milano (tra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa) nella tarda mattinata di giovedì 8 giugno.

Tutto è accaduto poco prima delle 12.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi, secondo quanto trapelato pare che si sia trattato di un tamponamento a catena tra quattro mezzi: due camion e due automobili.

Sono subito scattate le operazioni di soccorso, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. Non c'è stato nulla da fare per due passeggeri che si trovavano all'interno di un'automobile. Le loro generalità per il momento non sono note. La conducente del mezzo, una donna di circa 50 anni, e il quarto passeggero, un uomo di 55 anni, invece, sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso e giallo negli ospedali di Monza e Legnano.

Ferita in modo più lieve la conducente della seconda automobile, una donna di 37 anni; stabilizzata dai sanitari è stata trasportata in codice giallo al San Carlo per alcuni traumi al torace e alla schiena. Illesi, invece, i due camionisti alla guida dei mezzi pesanti.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte della carreggiata è stata chiusa al traffico. Sull'arteria stradale si sono formati oltre due chilometri di coda.