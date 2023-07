Attraversa la strada insieme alla mamma, bimba di 4 anni investita da auto a Monza

Una bambina di quattro anni è stata soccorsa a Monza martedì mattina dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce insieme alla sua mamma. Un brutto spavento e per fortuna nessuna grave conseguenza per mamma e figlia, con i soccorsi giunti in via Ghilini, intorno a mezzogiorno del 25 luglio, in codice giallo e verde.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia di Stato insieme a un'ambulanza e un'automedica del 118. L'incidente si è verificato all'angolo con via Mentana e a investire la donna e la bambina che, secondo quanto al momento ricostruito, stavano attraversando sulle strisce, sarebbe stata una vettura. Lievi le conseguenze per la piccola che ha accusato un dolore al braccio sinistro ed è stata trasferita per accertamenti all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Illesa invece la mamma. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti che hanno ricostruito l'esatta dinamica del sinistro.