A occuparsi dei rilievi e per cercare di ricostruire la dinamica esatta dell'investimento sono giunti altresì gli agenti della polizia locale di Macherio.

La chiamata al numero 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) poco prima delle 17.30. Sul posto del sinistro, in viale Regina Margherita, sono giunte un'ambulanza e un'automedica insieme ai carabinieri del Comando di Monza. Dopo aver prestato i primi soccorsi e dopo averne valutato i parametri vitali i sanitari hanno disposto il trasporto del bambino al San Gerardo di Monza in codice giallo.

Brutto incidente questo pomeriggio, martedì 21 maggio, a Macherio. Un bambino di 10 anni è stato infatti investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

La polizia locale sta effettuando i rilievi per capire l'esatta dinamica del sinistro

Travolto bambino di 10 anni in sella alla bicicletta: trasferito in ospedale in codice giallo