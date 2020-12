Brugherio, attimi di paura per un bambino di 11 anni investito da auto

Un bambino di undici anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di martedì 22 dicembre a Brugherio. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17 in via San Giovanni Bosco quando una Fiat Punto condotta da un uomo di 79 anni ha investito il piccolo.

Dopo essere caduto a terra, sull'asfalto, il bambino si è rialzato da solo. A parte lo spavento le sue condizioni sono apparse buone: in via San Giovanni Bosco è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Brugherio preallertata in codice giallo ma il piccolo non è stato trasferito in ospedale.

I rilievi per accertare la dinamica del sinistro sono stati affidati alla polizia locale del comando cittadino guidata dal comandante Silverio Pavesi.