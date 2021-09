Investito un bambino: è gravissimo

L'incidente è accaduto mercoledì 8 settembre a Monza in via Prina, a pochi passi dal centro storico

Incidente a Monza in via Prina: un bambino di 8 anni è stato investito ed è in gravissime condizioni.

Il fatto è accaduto poco dopo le 15 nella via a pochi passi dal centro. Il bambino sarebbe stato investito mentre attraversava la strada. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato un'ambulanza in codice rosso. I soccorritori hanno effettuato i primi interventi sul posto per poi trasferire il piccolo, sempre in codice rosso, all'ospedale di Bergamo

Gli agenti della polizia locale di Monza sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Notizia in aggiornamento