Tragico incidente tra due auto: bambino di 12 anni in condizioni gravissime

Un bambino di 12 anni soccorso in arresto cardiocircolatorio e trasferito d'urgenza in ospedale, in codice rosso, con manovre di rianimazione in corso. E altre quattro persone coinvolte, tra cui anche una ragazzina di 16 anni. E' il drammatico bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di venerdì 10 maggio lungo l'A9, tra Lomazzo e Fino Mornasco, a una manciata di chilometri dal comune brianzolo di Lentate sul Seveso.

Lo schianto ha coinvolto due veicoli ed è avvenuto poco dopo le 8 tra le uscite di Lomazzo Nord e Fino Mornasco, all'altezza del km 29, lungo le corsie in direzione di Milano. A schiantarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono state una Mercedes Classe C e di una Honda HRV. Sei le persone soccorse, tra le quali appunto anche un dodicenne in condizioni gravissime.

L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto quattro ambulanze, un'automedica, l'elisoccorso. Ad avere la peggio è stato il 12enne ma tra i coinvolti risulta anche una ragazza di 16 anni, passeggera di una delle due vetture, apparentemente illesa, ospedalizzata per accertamenti, due donne di 39 e 56 anni e un uomo di 52, conducente di una delle due auto, trasferito in codice verde per un trauma a un arto superiore all'ospedale Sant'Anna di Como.

Tra le corsie dell'autostrada sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Inevitabili i disagi alla viabilità nel tratto con gli ingressi in direzione sud che sono stati chiusi.