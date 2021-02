Tragedia a Barlassina, incidente in via Longoni: morto un uomo di 54 anni

Incidente mortale sabato sera a Barlassina, in Brianza. Un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo un drammatico schianto in auto in via Longoni.

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 22 quando la Honda - su cui la vittima viaggiava insieme a un uomo di cinquant'anni - avrebbe perso il controllo e si sarebbe prima schiantata contro un albero e poi ribaltata all'interno di un parcheggio fino a terminare la corsa contro il muro di una centralina. In via Longoni si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza insieme ai soccorsi del 118 e ai carabinieri della compagnia di Seregno. I pompieri erano presenti per estrarre dell'abitacolo le due persone a bordo incastrate tra le lamiere ma per il 54enne purtroppo non c'è stato nulla da fare e i sanitari hanno soltanto potuto constatarne il decesso.

I rilievi per la ricostruzione della dinamica dell'accaduto sono stati affidati ai militari dell'Arma della compagnia di Seregno. Non risultano invece gravi le condizioni dell'altro uomo ferito nel sinistro che è stato trasferito in ospedale in codice verde.

