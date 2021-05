Incidente a Barlassina, 12enne investito in bici: soccorsi in via Milano

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di martedì 18 maggio a Barlassina. Poco prima delle 19 un ragazzino di 12 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta in via Milano, all'altezza del civico 59.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza preallertate in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno che hanno effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro.

Fortunatamente le condizioni del ragazzino si sono rivelate meno gravi del previsto e il minorenne è stato accompagnato in ambulanza in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Accertamenti in corso per far luce sull'accaduto e stabilire le responsabilità.