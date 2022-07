Incidente a Barlassina, 52enne sbalzato da auto finisce dentro locale: è grave

Uno schianto violentissimo, con due auto distrutte e un uomo sbalzato fuori dall'abitacolo dopo l'impatto, a metri di distanza, e finito a terra, all'interno di un locale. E' successo sabato sera, a Barlassina, in Brianza.

I soccorsi

L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 22.30 lungo via Longoni. Qui una Volkswagen con al volante un 52enne brianzolo si è scontrata con una Bmw serie 1 con al posto di guida un ragazzo di 28 anni anch’egli brianzolo. La vettura, secondo quanto al momento ricostruito, stava effettuando una manovra di svolta e il conducente non si sarebbe accorto del sopraggiungere dell'altro veicolo. L'uomo, a causa dell'impatto, è stato sbalzato fuori dall'utilitaria ed è finito a terra, all'interno del locale Osteria Garibaldi, a metri di distanza, riportando gravi ferite.

Sul luogo del sinistro sabato sera sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno. Sono stati i militari ad occuparsi dei rilievi dell'incidente e della ricostruzione delle fasi dello schianto per l'accertamento delle eventuali responsabilità. Il 52enne è stato trasportato in "codice rosso" al pronto soccorso dell'ospedale "Niguarda" di Milano dove è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione. Nello schianto sono rimasti illesi invece i passeggeri della Bmw.

Per consentire i soccorsi e i rilievi in seguito al sinistro i carabinieri di Lentate sul Seveso hanno messo in sicurezza l’area deviando il traffico.