Incidente a Bellusco, auto si ribalta sulla provinciale: due feriti

Un'auto fuoristrada, capottata, sul margine della carreggiata e due persone in ospedale. Incidente stradale nella tarda mattinata di domenica 26 dicembre a Bellusco, in Brianza.

Poco prima di mezzogiorno lungo la provinciale Monza-Trezzo, tra Bellusco e Vimercate, una Jeep si è ribaltata dopo lo schianto con un altro veicolo. Un impatto frontale, secondo le prime informazioni. La chiamata di emergenza è arrivata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza alle 11.49 e sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e alle forze dell'ordine.

Due le persone coinvolte nel sinistro: un ragazzo di vent'anni e una donna di 46. Il giovane - che risulta fosse al volante del fuoristrada capottato- dopo il ribaltamento sarebbe riuscito a uscire da solo dal veicolo, liberandosi dall'abitacolo senza riportare ferite gravi. E' stato accompagnato in al San Gerardo di Monza in ambulanza in codice giallo. In ospedale è andata anche una donna di 46 anni, conducente dell'altro veicolo incidentato.

I rilievi sono stati affidati alle forze dell'ordine e la dinamica del sinistro è in fase di accertamento. Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità nel tratto ha subito ripercussioni con rallentamenti.