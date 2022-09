Incidente a Bernareggio, schianto tra tre auto all'incrocio

Incidente tra tre auto a Bernareggio e due persone in ospedale. Nella mattinata di lunedì 19 settembre, lungo la strada provinciale 177, all'altezza di via Risorgimento, tre vetture sono rimaste coinvolte in un sinistro. Per due veicoli l'impatto è stato frontale mentre un terzo mezzo ha terminato la corsa fuori strada.

La chiamata di emergenza ai soccorsi è scattata poco dopo le 10 e l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso. In via Risorgimento sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Dalla sede del comando provinciale di Monza è arrivata l'autopompa e un modulo di supporto dal distaccamento di Lissone.

Le condizioni delle persone coinvolte sono apparse fortunatamente meno gravi del previsto e risultano due i feriti soccorsi. Un uomo di 49 anni e una donna di 63 sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo per accertamenti. A Bernareggio lunedì mattina erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate che si sono occupati dei rilievi per ricostuire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.