Incidente a Bernareggio, un ferito incastrato nell'auto e soccorso

Soccorsi del 118, vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti domenica nel primo pomeriggio a Bernareggio per un incidente stradale. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto. La telefonata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata pochi minuti prima delle 14 e lungo la strada provinciale 177 all'altezza di via De Gasperi, a ridosso del cimitero, è giunta una ambulanza del 118 insieme ai vigili del fuoco con l'autopompa del distaccamento di Vimercate e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone.

I pompieri hanno soccorso il conducente di uno dei due veicoli rimasto incastrato nell'abitacolo e hanno messo in sicurezza l'area. L'ambulanza è poi ripartita in codice giallo alla volta dell'ospedale San Gerardo di Monza. I rilievi per la ricostruzione del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Vimercate.