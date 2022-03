Incidente auto moto: coinvolto un 17enne, arriva l'elisoccorso

Attimi di paura nel pomeriggio di mercoledì 23 marzo a Calò, frazione di Besana Brianza. In seguito a un incidente tra un'auto e una moto è atterrato anche l'elisoccorso. Ad avere la peggio un ragazzo di 17 anni. Ma fortunatamente l'incidente non ha avuto esiti seri e l'eliambulanza è subito ripartita.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 in via Lovati. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza sono state allertate l'ambulanza e l'elisoccorso in codice giallo. Giunti sul posto i soccorritori hanno stabilizzato il giovane, e le sue condizioni sono apparse meno serie di quanto inizialmente previsto. Il codice è stato declassato da giallo a verde.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Besana e i carabinieri. Spetterà agli inquirenti ricostruire la dinamica dell'incidente.