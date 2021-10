Auto si schianta contro un palo della luce, strada chiusa a Besana

Un palo della luce abbattuto e strada chiusa. Incidente stradale nella giornata di sabato 23 ottobre a Besana Brianza dove una vettura ha abbattuto un palo della rete di illuminazione pubblica in via Piave.

Il tratto è rimasto chiuso per consentire il ripristino del danno e il comune di Besana Brianza ha avvisato i cittadini della necessaria sospensione della corrente da parte di e-distribuzione per procedere con la rimozione del palo in sicurezza. Le operazioni si sono svolte nella giornata di sabato.