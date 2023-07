L'auto che svolta per girare ed entrare nell'area di servizio e la moto che dopo lo schianto perde il controllo con il giovane centauro sbalzato dalla sella e finito in un fossato. Incidente a Besana Brianza nella serata di venerdì 7 luglio, con un ragazzo di trent'anni in condizioni gravissime, soccorso in codice rosso. E' successo tutto poco dopo le 19, in via Rivabella.

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata poco dopo le 19 da via Rivabella 23. E sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 con due ambulanze in codice rosso e l'elicottero insieme ai carabinieri della stazione di Besana Brianza che hanno effettuato i rilievi.

Secondo quanto al momento ricostruito nel sinistro risultano coinvolte una Fiat 500 L condotta da un 33enne residente a Carate Brianza e una Kawasaki con al volante un 30enne di Lissone. I due mezzi viaggiavano in direzioni opposte e lo scontro sarebbe avvenuto durante la manovra di svolta della vettura, che stava svoltando per fare ingresso sul piazzale del benzinaio.

In seguito all'urto - violentissimo - il 30enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito nel fossato adiacente alla strada. Le condizioni del giovane sono apparse fin da subito gravissime ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Lievi invece le ferite per l'automobilista che è stato trasportato in ambulanza, in codice verde, all'ospedale di Carate Brianza.