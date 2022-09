Attraversa e viene investito da un'auto: bambino di 11 anni in ospedale

Soccorsi in codice giallo nella serata di domenica 4 settembre a Biassono per un ragazzino investito mentre era in sella alla bicicletta. La chiamata di emergenza è arrivata intorno alle 19 da via Adua dove un'auto con un 37enne al volante si sarebbe trovata davanti il giovane, appena sceso dal marciapiede con la bicicletta, senza riuscire a evitare l'impatto.

Sul posto insieme ai carabinieri della compagnia di Monza sono giunti anche i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. A chiamare i soccorsi sono stati i presenti: il ragazzino era in compagnia di alcuni amici e secondo quanto ricostruito sarebbe sceso dal marciapiedi e avrebbe attraversato in un punto sprovvisto di strisce pedonali, senza accorgersi dell'auto che stava sopraggiungendo da destra.

Il giovane è stato soccorso e accompagnato in ospedale al San Gerardo di Monza in codice giallo. Le sue condizioni non sono critiche. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità sono state effettuate dai militari dell'Arma della compagnia di Monza.