Gravissimo incidente a Biassono tra auto e furgone: 33enne al San Gerardo

Il sinistro nel pomeriggio di giovedì 15 luglio. Soccorsi in codice rosso per il centauro

Gravissimo incidente giovedì pomeriggio a Biassono. Un furgone e una moto si sono scontrati in via Dei Gelsi, all'altezza dell'incrocio con via Dei Tigli. Nell'impatto, violento, ha avuto la peggio il centauro: un uomo di 33 anni che è rimasto a terra, sull'afalto.

I soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme agli agenti della polizia locale di Biassono sono intervenuti sul luogo del sinistro pochi minuti dopo le 16. Il motociclista è stato accompagnato in codice rosso a sirene spiegate in ospedale al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto sono stati effettuati dalla polizia locale che ora è al lavoro per far luce sulle fasi del sinistro. I mezzi incidentati invece sono stati rimossi dal personale dell'Officina Agliata di Monza che ha permesso al termine dell'intervento il ripristino della viabilità nel tratto.