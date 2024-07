Cade in bici, gravissimo un ragazzo di 16 anni

E' stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza pochi minuti dopo le 13 in via Colombo il ragazzino di 16 anni rimasto gravemente ferito dopo una caduta dalla bicicletta. Un incidente stradale che, secondo quanto al momento ricostruito, non avrebbe coinvolto altri veicoli, avvenuto giovedì nel primo pomeriggio a Carate Brianza.

La chiamata alla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza è scattata alle 13.24 e in via Cristoforo Colombo, all'altezza del civico 24, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno. Il ragazzino, 16 anni, nella caduta ha riportato un trauma al volto e al torace ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.