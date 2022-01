Ragazzino di 16 anni investito in bicicletta

Un ragazzino di 16 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un'auto a Monza mentre era in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 in via Cavallotti, all'altezza dell'intersezione con via Arnaldo da Brescia.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un'autovettura e la bici del ragazzino. Ad avere la peggio è stato proprio il minorenne finito a terra in seguito all'impatto. Sul posto sono interevnuti i soccorsi con un'ambulanza e un'automedica inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza allertate in codice giallo insieme agli agenti della polizia locale di Monza.

Il ragazzino è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti. I rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro sono stati effettuati dagli operatori della Locale. Accertamenti in corso.