Incidente a Monza, urta un ciclista che cade a terra in rotonda poi prosegue dritto

E' stato urtato da un autocarro in rotonda, mentre era in sella alla sua bici da corsa, ed è caduto a terra, ferito. In ospedale martedì mattina è finito un ciclista di 76 anni che è rimasto infortunato in seguito a un sinistro stradale con un autocarro che poi ha proseguito la marcia, forse senza nemmeno accorgersi di quanto era accaduto.

L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 11 all'altezza della rotonda tra viale Stucchi e viale Sicilia: l'uomo in sella a un velocipede da corsa percorreva viale Stucchi proveniente da viale Libertà e all'intersezione con viale Sicilia si è immesso in rotonda, venendo urtato da un autocarro. L'impatto ha coinvolto la parte posteriore laterale destra del veicolo e il mezzo ha poi proseguito dritto, senza fermarsi.

Il 76enne invece è stato soccorso da un'ambulanza che lo ha trasferito in codice guallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Monza per i rilievi.