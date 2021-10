Non si ferma allo stop e travolge un ciclista, 52enne grave al San Gerardo

L'incidente nel pomeriggio di martedì 5 ottobre all'incrocio tra via Masaccio e via Vecellio

Un uomo in bici è stato investito da un'auto nel pomeriggio di martedì 5 ottobre a Monza. L'incidente stradale è avvenuto all'altezza di via Tiziano Vecellio, all'incrocio con via Masaccio, pochi minuti prima delle 16.

Secondo quanto al momento appreso il ciclista, M.A. 52 anni, era in sella al velocipede quando è stato travolto da una Bmw X3 che non avrebbe rispettato il segnale di stop e avrebbe invaso l'incrocio. Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato a quattro metri di distanza riportando gravi ferite.

I soccorsi sono intervenuti in via Vecellio in codice rosso con due ambulanze: il 52enne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza con un trauma toracico e un trauma a una gamba. A preoccupare non sono state tanto le ferite ma le patologie pregresse del 52enne per cui si è attivato il trasferimento in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità. Il conducente del veicolo è stato sottoposto all'alcotest e il risultato ha dato esito negativo.