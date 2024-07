Incidente nella notte a Monza: 4 ambulanze, 6 persone soccorse

Incidente nella notte a Monza. Quattro ambulanze sono intervenute poco dopo mezzanotte in via Borgazzi dove, secondo le prime informazioni, due auto si sono scontrate. Sei le persone coinvolte nel sinistro. Si tratta di cinque uomini tra i 21 e i 43 anni e di una ragazza di 19 anni. Quattro di loro sono stati soccorsi in codice giallo e trasferiti nei vicini ospedali tra Monza - al Policlinico e al San Gerardo - a Sesto San Giovanni e a Cinisello Balsamo.

In via Borgazzi nella nottata di lunedì sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno effattuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.