Incidente con un'auto ribaltata a Bovisio Masciago. Una Mini Cooper si è capotattata in corso Italia, all'altezza del civico 77 giovedì mattina. E qui poco dopo le 8 del 27 luglio si sono precipitati i soccorsi.

Sul posto, in seguito alla chiamata di emergenza, è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno. In corso Italia per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

Secondo quanto al momento ricostruito, il conduente, residente a Bovisio, dopo aver percorso la tangenziale sud del comune di Cesano Maderno, avrebbe svoltato al semaforo in corso Italia per dirigersi verso il centro cittadino. Ma di fronte ha sé ha visto una Opel Corsa parcheggiata regolarmente nel tratto e, rischiando di finirci contro, ha controsterzato. Ma l'auto si è ribaltata in mezzo alla strada e in ogni caso non ha evitato l'impatto con la vettura in sosta: danni anche alla Opel, di proprietà di una bovisiana.

L'uomo, uscito da solo dall'auto ribaltata, ha rifiutato il trasporto in ospedale.