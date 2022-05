Si schianta contro un'auto parcheggiata: guidava ubriaco

Si è messo al volante dopo aver alzato il gomito e si è schiantato contro un'auto parcheggiata. Per l'uomo è scattata una denuncia.

I fatti sono avvenuti sabato mattina a Bovisio Masciago. Intorno alle 11.30 un uomodi 52 anni, residente in città, al volante della sua auto in via Pusterla ha causato un incidente stradale finendo contro un'auto che si trovava regolarmente in sosta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale allertati dal 112 che si sono subito accorti che il soggetto emanava un alito fortemente alcolico quindi lo hanno sottoposto al pretest alcolemico, che ha dato esito positivo. Accompagnato in comando per l'accertamento dello stato di ebbrezza, il 52enne è risultato positivo al test dell'etilometro con un tasso alcolemico pari a 1,79 g/l. L'auto è stata sequestrata e per il conducente è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza. La patente invece gli è stata sequestrata per la successiva revoca.