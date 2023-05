Non rispetta lo stop, incidente all'incrocio: auto si ribalta

Uno stop saltato, lo schianto all'incrocio e un'auto che si ribalta. Incidente "scenografico" a Bovisio Masciago, nella mattinata di mercoledì 17 maggio, per fortuna senza gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti.

L'incidente è avvenuto verso le 8:15 circa, all'intersezione tra Via Redipuglia e Via Venezia. Un 58enne residente in città, che proveniva da Via Redipuglia, alla guida della sua auto, secondo quanto ricostruito, non avrebbe rispettato il segnale di Stop colpendo così la fiancata destra un'altra auto, proveniente dalla via Desio e condotta da una 36enne di Desio che circolava lungo via Venezia. La vettura, in seguito all'impatto, si è ribaltata.

La ragazza è riuscita fortunatamente a uscire dall'abitacolo ed è stata poi trasportata dall'ambulanza in codice giallo per accertamenti presso il pronto soccorso dell'ospedale di Desio. Sul posto è intervenuta per i rilievi la pattuglia Pronto Intervento della Polizia Locale.