Auto si ribalta a Briosco, soccorsi per una donna di 32 anni

Soccorsi in via Pascoli mercoledì mattina a Briosco. Un'auto - per cause in corso di accertamento - si è ribaltata nel tratto a ridosso del cimitero, a Carpiano.

L'utilitaria è rimasta capottata a lato della carreggiata e il tratto intorno alle 11 è stato chiuso al traffico per permettere l'intervento dei mezzi di emergenza. Sul posto la centrale dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. In corso di accertamento la dinamica del sinistro.

Al momento risulta una sola persona coinvolta: una donna di 32 anni soccorsa dal personale sanitario e trasferita in ospedale in codice giallo.